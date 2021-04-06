Женщина увидела кошмар и нашла таинственную черную дверь за стеной комнаты

Пользовательница видеоплатформы TikTok с ником @hippieloumom рассказала, как ее мать проснулась после страшного сна и обнаружила потайную дверь за стеной комнаты. Ролики с ее историей собрали миллионы просмотров в соцсети.

TikTok-блогер Миранда услышала рассказ матери о ночном кошмаре про секретную дверь, за которой якобы хранятся трупы. После этого родственницы решили разбить в комнате стену. «Ей приснилось, что за этой стеной хранятся тела, и, черт возьми, она нашла эту таинственную дверь», — прокомментировала дочь.

В одном из роликов видно, как мать в белой кепке, розовой футболке и рваных джинсах сносит стену и находит за ней таинственную черную дверь. Женщине не удалось открыть ее при помощи молотка. В комментариях к видео пользователи писали: «Не думаю, что эту дверь вообще стоит открывать», «Боже мой, возможно, это проход в Нарнию», «Не делай этого, ее не просто так заперли». В последующем видео Миранда объяснила, что за дверью оказалась стена.

Ранее жительница Нью-Йорка, США, рассказала, как обнаружила тайную комнату за зеркалом в ванной съемной квартиры. Американка повесила зеркало на место и отметила, что ей предстоял веселый телефонный разговор с хозяином квартиры.