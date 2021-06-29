Женщина нашла у себя дома тайную комнату с пугающими фотографиями

Пользовательница видеоплатформы TikTok с ником @kammee0508 рассказала, как нашла у себя дома тайную комнату с пугающими письмами и фотографиями. Ролики с ее историей собрали сотни тысяч просмотров в соцсети.

Кам Ми (Kam Mee) вместе с мужем переехала в новый дом. Пара начала делать ремонт и обнаружила тайную комнату, в которой хранились фотографии, письма и даже рождественский подарок.

Новая хозяйка предположила, что у предыдущих владельцев, вероятно, была веская причина замуровать комнату. На записи, которая собрала почти три миллиона просмотров, видно, как муж Ми убирает панель со стены в купленном ими доме.

Женщина рассказала, что в этом помещении они нашли старую студенческую карточку. Учебного заведения, к которому она принадлежала, уже не существует.

На одной из фотографий изображен мужчина, которому около 50 лет. В одной руке он держит большую рыбу, а в другой — удочку.

На другой изображен маленький мальчик в детском гоночном карте, а рядом с ним стоит человек без головы. Ми пояснила, что голова мужчины не видна из-за проблемы с экспозицией при съемке. На обороте фотографии написано: «Как избавиться от бликов, если кто-то носит очки».

С момента публикации видео набрало 160 тысяч лайков и сотни комментариев. Один из пользователей написал: «Что не так с американцами и секретными комнатами?» Другой отметил: «О боже, это страшно».

Ранее сообщалось, что пользовательница видеоплатформы TikTok рассказала, как ее мать проснулась после страшного сна и обнаружила потайную дверь за стеной комнаты. В последующем видео Миранда объяснила, что за дверью оказалась стена.