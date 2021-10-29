Пара обнаружила за кухонным шкафом в новой квартире потайную комнату

Жительница Великобритании вместе с возлюбленным арендовала новое жилье и обнаружила потайную комнату за кухонным шкафом. Об этом сообщает издание Daily Star.
В потайном пространстве, которое пара обнаружила за кухонным шкафом в углу кухни, имелось даже окно. При этом попасть в комнату через дверь было невозможно. На полу в помещении отсутствовал настил, а внутри остались провода и строительные материалы.
Женщина рассказала о своей находке в группе Facebook под названием «Найденное в стенах и другие скрытые находки». В комментариях к ее посту пользователи начали обсуждать, для чего может пригодиться такое помещение. «Я бы превратила его в укрытие для обучения или место, где можно спрятаться и есть любимую еду моих детей, чтобы не пришлось с ними делиться», — призналась одна пользовательница. «Я бы точно сделала из него личное потайное убежище, — объявила другая. — Муж действует вам на нервы? Бегите и прячьтесь».
В некоторых комментариях предлагаются более диковинные варианты. Один из пользователей предположил, что комнату мог сделать серийный убийца. «Это идеальное место, чтобы прятать тела», — пояснил он.
«Мы обязательно оставим в ней что-нибудь странное для следующих жильцов, когда будем съезжать», — подчеркнула автор публикации.
Ранее сообщалось, что пользовательница видеоплатформы TikTok рассказала, как нашла у себя дома тайную комнату с пугающими письмами и фотографиями. Новая хозяйка предположила, что у предыдущих владельцев, вероятно, была веская причина замуровать комнату.