Названа честная стоимость биткоина

Реальная стоимость биткоина сейчас примерно на 12 процентов ниже его текущей цены, исходя из его волатильности по сравнению с золотом. Честную стоимость криптовалюты назвали специалисты финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой анализ.

С учетом того, что волатильность биткоина примерно в четыре раза выше, чем у золота, реальная стоимость криптовалюты сейчас составляет около 38 тысяч долларов, подсчитали стратеги JPMorgan. Если его волатильность сократится в три раза, то реальная стоимость вырастет до 50 тысяч долларов. По данным на 13:30 по московскому времени, биткоин торговался на уровне 43 660 долларов за монету.

Именно волатильность биткоина экономисты считают его главной проблемой. «Самым большим препятствием для биткоина в будущем является его волатильность и периоды бумов и спадов, которые препятствуют дальнейшему институциональному принятию криптовалюты», — заявили в JPMorgan. В теории долгосрочная цель для биткоина — это достижение уровня, при котором его общая рыночная стоимость окажется равна стоимости всего золота, хранящегося у частных лиц в инвестиционных целях.

Экономисты JPMorgan также отметили, что январская коррекция стоимости криптовалюты меньше похожа на капитуляцию, чем майская, когда курс биткоина обрушился на 50 процентов. Однако некоторые показатели все равно указывают на «более затянувшуюся и, следовательно, более тревожную тенденцию к сокращению позиций» биткоина на рынке.

Золото выигрывает на фоне биткоина благодаря своей устойчивости перед потрясениями рынка. С начала года цены на драгоценный металл оставались стабильными несмотря на рост доходности десятилетних казначейских облигаций США и другие факторы.