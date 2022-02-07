Золото превзошло биткоин

Цены на золото с начала года оставались стабильными и держались выше отметки 1800 долларов за тройскую унцию, несмотря на волатильность рынков. Драгоценный металл превзошел биткоин — в отличии от криптовалюты, на него не повлияли даже рост доходности 10-летних казначейских облигаций США и индекса доллара США. Об этом сообщает CNBC.

Макроэкономический фон остается тяжелым из-за проблем с поставками, растущей инфляции и сохраняющихся из-за пандемии рисков. Однако инвестиции в золото оказались очень устойчивыми, что особенно заметно в сравнении с другими активами, например, биткоином.

«Под показателями инфляции, процентных ставок и движения курсов валют скрываются значительные потрясения. Из-за этого привлекательность хранения желтого металла в портфеле повышается, и наш прогноз средней цены золота на отметке в 1 925 долларов за унцию на 2022 год подтверждается», — заявили аналитики Bank of America.

По мнению экономистов, на устойчивость золота также влияет убежденность в отставании Федеральной резервной системы (ФРС) США от графика по борьбе с инфляцией и чрезмерное ужесточение экономических мер. Эксперты также отметили, что устойчивость золота на фоне сильных колебаний на рынке удивила некоторых, но в целом соответствует их оценкам и прогнозам.

Тем не менее аналитики швейцарского банка UBS все еще ожидают во второй половине 2022 года падения цен на золото до 1650-1700 долларов за унцию. Некоторые специалисты считают, что рынку придется утратить веру в планы центральных банков по ужесточению экономической политики. Только так цены на золото смогут превысить отметку в 1800 долларов за унцию.

В прошлом году золото не сопротивлялось волатильности на рынке так же хорошо. Металл стал одним из наименее доходных активов для инвесторов наряду с евро и облигациями федерального займа.