Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами

Число россиян, пользующихся кредитными картами, увеличилось более чем в два раза в январе 2022 по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследования маркетплейса «Сравни.ру».

Кредитки стали чаще интересовать россиян от 18 до 24 лет — в 2,2 раза больше молодежи подали заявки на их оформление. Эксперты считают, что причиной этому является активная работа банков по привлечению заемщиков до 25 лет. Россияне старше 55 лет интересуются кредитными картами меньше всего. Самый высокий спрос на этот продукт наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

«В этом году спрос на кредитные продукты увеличился из-за повышенных инфляционных ожиданий. Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом», — заявил директор отдела аналитики «Сравни.ру»» Роман Романчук. Исследование было основано на обезличенных данных клиентов финансового маркетплейса. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 11 миллионов пользователей.

Ранее юристы рассказали россиянам о самых опасных кредитах. Независимый финансовый эксперт Александр Патешман отметил опасность кредитных карт. По его словам, в случае несвоевременного внесения платежей по кредиту, процент банка может достигать до 25 процентов. Юрист «Единого центра защиты» Самвел Меграбян назвал самыми опасными залоговые займы, при которых залогодержатель может отнять имущество. В результате, не рассчитав свои силы и возможности, человек может остаться с долгами, но без жилья или автомобиля, предупредил эксперт.