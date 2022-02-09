Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами

Спрос на кредитные карты среди россиян увеличился в два раза в январе 2022 года

Фото: Pixabay

Число россиян, пользующихся кредитными картами, увеличилось более чем в два раза в январе 2022 по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследования маркетплейса «Сравни.ру».

Материалы по теме:
Финансовые привычки. Чему действительно стоит научиться?
Финансовые привычки.Чему действительно стоит научиться?
28 сентября
Денежная реформа. Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?
Денежная реформа.Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?
10 ноября

Кредитки стали чаще интересовать россиян от 18 до 24 лет — в 2,2 раза больше молодежи подали заявки на их оформление. Эксперты считают, что причиной этому является активная работа банков по привлечению заемщиков до 25 лет. Россияне старше 55 лет интересуются кредитными картами меньше всего. Самый высокий спрос на этот продукт наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

«В этом году спрос на кредитные продукты увеличился из-за повышенных инфляционных ожиданий. Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом», — заявил директор отдела аналитики «Сравни.ру»» Роман Романчук. Исследование было основано на обезличенных данных клиентов финансового маркетплейса. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 11 миллионов пользователей.

Ранее юристы рассказали россиянам о самых опасных кредитах. Независимый финансовый эксперт Александр Патешман отметил опасность кредитных карт. По его словам, в случае несвоевременного внесения платежей по кредиту, процент банка может достигать до 25 процентов. Юрист «Единого центра защиты» Самвел Меграбян назвал самыми опасными залоговые займы, при которых залогодержатель может отнять имущество. В результате, не рассчитав свои силы и возможности, человек может остаться с долгами, но без жилья или автомобиля, предупредил эксперт.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия, Франция и Польша рассказали о стратегии НАТО
На Гарвардский университет подали в суд за игнорирования домогательств
В Подмосковье пенсионер-сатанист жестоко расправился с соседскими собаками
Блогер показал правильный способ размещения верхней одежды на вешалке
Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами
В Польше признали снижение зависимости России от Европы на газовом рынке
Постпред России опроверг обязанность «Газпрома» поставлять дополнительный газ
Россиян предупредили о штрафе за использование летней запаски зимой
Первый за шесть лет трек Адель получил премию BRIT Awards
Стало известно о проигнорированном в суде требовании вора в законе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.