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Россиянам рассказали о самых опасных кредитах

Юрист Меграбян назвал залоговые кредиты самыми опасными из-за риска остаться без имущества

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Залоговые кредиты относятся к самым опасным. Об этом рассказал «Известиям» юрист «Единого центра защиты» Самвел Меграбян.

Он отметил, в случае просрочки погашения займа залогодержатель может отнять имущество. В результате, не рассчитав свои силы и возможности, человек может остаться с долгами, но без жилья или автомобиля, предупредил эксперт. Меграбян также пояснил, что причиной попадания в долговую яму обычно становится неправильное распределение доходов и расходов.

Кроме того, независимый финансовый эксперт Александр Патешман отметил опасность кредитных карт. По его словам, в случае несвоевременного внесения платежей по кредиту, процент банка может достигать до 25 процентов.

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Лидер проекта «Решение тут» Сергей Лобов отнес к самым рискованным кредитам «эмоциональные». По его словам, заемщики берут их на спонтанные покупки, такие как отпуск в Дубае или новый смартфон.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша назвал кредиты с долговой нагрузкой выше 50 процентов дохода опасными. Он также рекомендовал россиянам следить за располагаемым доходом — тем, который остается после обязательных трат.

Ксения Назарова
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