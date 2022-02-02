Россиян предостерегли от опасных кредитов

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша заявил, что опасность представляют не сами кредиты, а неспособность россиян полноценно распоряжаться личным или семейным бюджетом, а также планировать доходы и расходы, сообщает «Прайм».

Кваша отметил, что кредит является удобным инструментом, которые позволяет решать неожиданные проблемы и инвестировать в будущее. Однако нередко займы становятся проблемой из-за нехватки нужных навыков у россиян. Представитель Минфина предостерег граждан от подобных ситуаций и призвал следить за располагаемым доходом — средствами, остающимися после основных трат.

В таком случае часто прибегают к показателю долговой нагрузки — отношению платежа по кредитам к доходу. Он назвал опасной ситуацию, когда это число становится выше 50 процентов.

«Считается, что, когда он меньше 30 процентов — долговая ситуация относительно комфортна, от 30 процентов до 50 процентов — настораживающая, выше 50 процентов — опасная. Но надо понимать, что эти показатели – про среднестатистического человека, а не конкретного», — подчеркнул Кваша.

Специалист предупредил, что опасными могут стать кредиты на спонтанные покупки, на «закрыть дыру в кармане» и на такую цель, как« жить не хуже других».

Ранее россиян без подушки безопасности призвали не брать ипотеку. С таким предложением выступила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.