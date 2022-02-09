Доктор Комаровский назвал два главных отличия омикрон-штамма

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал два главных признака омикрона, отличающих его от других штаммов коронавируса. В эфире программы «Час Голованова» на телеканале «Украина» он заявил, что при новом варианте COVID-19 возникают такие симптомы, как сильная слабость и боль в горле при глотании. Выпуск доступен на YouTube.

«У омикрона есть два принципиальных симптома, которые очень отличают его от других вариантов, и от дельты в том числе. Первое — это, действительно, выраженная слабость», — заявил врач. Он также отметил, что для других штаммов COVID-19 также было характерно недомогание, но оно возникало позже. «А тут болезнь начинается с того, что температура 37,2-37,5, а сил уже никаких чуть ли не на второй день», — описал специалист состояние больного при омикрон-штамме.

«Второе — очень часто жалуются на боль в горле. Боль в горле, иногда очень интенсивная, больно глотать», — назвал доктор еще одно отличие. По словам врача, этот симптом не был характерен для других вариантов COVID-19.

Ранее Комаровский дал советы по восстановлению после коронавируса. Врач рекомендовал тяжело переболевшим пациентам избегать посещения поликлиник. По его мнению, недавно вышедшим из инфекционной больницы людям следует на пару месяцев уезжать за город, больше дышать чистым воздухом и постепенно увеличивать физические нагрузки.