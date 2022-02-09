Экс-президент Молдавии упрекнул Запад в давлении на страну

Бывший президент Молдавии Игорь Додон упрекнул Запад в том, что он использует Кишинев в антироссийской повестке и оказывает давление на руководство страны. Его цитирует агентство РИА Новости.

«Нас "накачивает" Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идет в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна», — заявил Додон.

Молдавии, по мнению экс-главы государства, необходимо сохранять нейтралитет из-за низкой оборонительной способности. При этом у властей страны, считает Додон, нет достаточной свободы для принятия решений в вопросах геополитики.

Ранее Додон заявил, что Молдавия превращается в полицейское государство, в котором люди должны бояться власти. Это, по его мнению, связано с проведением реформы системы юстиции. Несмотря на нее, отмечает он, власти продолжают сотрудничать с группировками, контролирующими правоохранительные органы.