Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Экс-президент Молдавии упрекнул Запад в давлении на страну

Бывший президент Молдавии Додон заявил об использовании Кишинева Западом
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон упрекнул Запад в том, что он использует Кишинев в антироссийской повестке и оказывает давление на руководство страны. Его цитирует агентство РИА Новости.

«Нас "накачивает" Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идет в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна», — заявил Додон.

Материалы по теме:
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря
«Было страшно всем» 30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
«Было страшно всем»30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
8 ноября

Молдавии, по мнению экс-главы государства, необходимо сохранять нейтралитет из-за низкой оборонительной способности. При этом у властей страны, считает Додон, нет достаточной свободы для принятия решений в вопросах геополитики.

Ранее Додон заявил, что Молдавия превращается в полицейское государство, в котором люди должны бояться власти. Это, по его мнению, связано с проведением реформы системы юстиции. Несмотря на нее, отмечает он, власти продолжают сотрудничать с группировками, контролирующими правоохранительные органы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки
Адель вышла в свет в платье украинского бренда
Неизвестные с битами напали на магазин в Подмосковье
SpaceX потеряла новейшие спутники Starlink
Нашествие десятков кабанов в российском поселке сняли на видео
На российском мусороперерабатывающем заводе нашли голову человека
Постпред оценил диалог России и ЕС
Квентин Тарантино во второй раз станет отцом
Глава Минобороны Украины заболел COVID-19
В России пообещали найти других покупателей газа вместо Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.