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Стилисты раскрыли способы выглядеть дорого без затрат

Стилисты предложили сочетать бежевое пальто с белыми брюками, чтобы выглядеть дорого

Фото: Shutterstock

Стилисты портала Who What Wear раскрыли способы выглядеть дорого без крупных денежных затрат. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Модные редакторы создали подборку из 11 трендовых нарядов, которые легко повторить с помощью бюджетных вещей в гардеробе. В качестве одного из таковых они предложили сочетание однотонных трикотажных свитера и юбки длины макси с высокими ботфортами на каблуках. Поклонницам обуви на плоской подошве специалисты советуют носить трикотажные платья с кроссовками.

Помимо этого, специалисты отметили, что беспроигрышным является сочетание бежевого пальто и белых брюк, а также яркой водолазки с плотным жакетом с воротником.

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По мнению стилистов, дороговизну образам придают базовые предметы одежды. По этой причине они рекомендуют сочетать строгие рубашки на пуговицах с мини-юбками с необычным принтом. Также эксперты предложили делать выбор в пользу рубашек голубого цвета и сочетать их с расклешенными джинсами для создания образа во французском стиле.

«Когда вы одеты в светлые вещи с ног до головы — это словно указывает на то, что вы можете позволить себе регулярную химчистку», — отметили журналисты. По их мнению, для создания такого образа подойдут кремовые брюки и трикотажный жилет в сочетании с белой рубашкой.

Кроме того, эксперты Who What Wear посоветовали носить широкие брюки с вязаными кардиганами, оверсайз-пиджаки с платьями длины миди и джинсовый комбинезон в сочетании с лоферами.

В декабре стилисты упомянутого издания предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, есть куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.

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Айсель Эюбова
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