Гендиректор «Дождя» рассказала о предложении Дудю

Генеральный директор телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева в 2015 году предлагала журналисту и известному блогеру Юрию Дудю высокую должность на телеканале. В интервью Надежде Стрелец она рассказала, что предлагала Дудю место главного редактора, однако он отказался. Выпуск опубликован на YouTube.

«Когда я искала главного редактора, я Дудю предложила им стать, когда Зыгарь уходил (Михаил Зыгарь занимал должность главного редактора «Дождя» с октября 2010 до конца 2015 года. — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала Синдеева. По ее словам, Дудь отказался и объяснил решение тем, что не интересуется общественно-политической повесткой.

Вместо этого журналист предложил делать для «Дождя» интервью. Синдеева не приняла это предложение, поскольку в этом жанре на телеканале уже работали другие журналисты. При этом она подчеркнула, что интервью Дудя для телеканала могли бы быть менее популярными, чем его ролики для собственного YouTube-канала.

Ранее популярный российский стендап-комик Александр Долгополов рассказал, как интервью Дудю повлияло на его карьеру. По словам стендапера, после выхода выпуска количество его подписчиков в социальных сетях резко выросло.