Популярный российский комик рассказал о влиянии интервью Дудю на его карьеру

Популярный российский стендап-комик Александр Долгополов рассказал, как интервью журналисту Юрию Дудю повлияло на его карьеру. Подробности он раскрыл в разговоре с ведущим подкаста «Бухарог Лайв» Владимиром Бухаровым. Запись их беседы доступна на YouTube.

По словам Долгополова, после выхода интервью с Дудем количество его подписчиков в социальных сетях резко выросло. «У меня все время аудитория росла очень органично. (...) Потом я пошел к Дудю, и аудитория в два раза увеличилась сразу. То есть у меня было сначала в Instagram 30 тысяч подписчиков, потом я сходил к Дудю, и стало 80 тысяч», — поделился он.

Стендапер пожаловался, что среди новых фолловеров было много людей, которые оказались не готовы принимать его юмор. Долгополов также отметил, что благодаря интервью с Дудем на его выступления стало приходить больше зрителей, но он начал чувствовать, что не все они понимают его шутки.

Ранее Долгополов признался, что страдает от депрессии и постоянно думает о смерти. В комментариях пользователи порекомендовали артисту обратиться к специалисту, к примеру, пройти групповую терапию.

В конце января 2020 года стало известно об отъезде Долгополова из России. Уточнялось, что стендапер покинул страну, потому что опасался возбуждения против него дела об оскорблении чувств верующих. Незадолго до этого артист узнал, что полицейские начали проверку в связи с жалобой на его выступление. В стендапе «Новый час шуток» он задался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.

В марте Долгополов объявил о возвращении в Россию. Комик рассказал, что планировал поехать с выступлениями в США, потому что, по его мнению, там «самая качественная комедия современности», но не смог получить визу из-за пандемии коронавируса.