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Россиян предупредили о сильных землетрясениях

Ученый Кособоков спрогнозировал сильные землетрясения на Камчатке и Курильских островах

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Самые сильные землетрясения в России в 2022 году ожидаются на Камчатке и Курильских островах. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с Ura.ru.

По его словам, в этих регионах происходят сильнейшие землетрясения в мире. Он подчеркнул, что в настоящее время нельзя сказать «ничего более определенного».

«По наблюдениям, которые происходят в настоящий момент, нельзя выделить какие-то регионы, какие-то прогнозы с более конкретными ожиданиями», — добавил специалист.

Ранее 9 февраля сейсмологи зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 5,1. В сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН рассказали, что эпицентр землетрясения находился в 24 километрах от города Макарова. Оно произошло на глубине 13 километров, добавили в геофизической службе.

Марина Совина
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