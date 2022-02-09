В российском регионе произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает ТАСС.

Там рассказали, что эпицентр землетрясения находился в 24 километрах от города Макарова. Оно произошло на глубине 13 километров, добавили в геофизической службе.

Позднее в российском регионе последовал второй толчок магнитудой 4,3 — его эпицентр располагался в 16 километрах от озера Айнского. Землетрясение ощутили жители Углегорского, Макаровского, Томаринского и Поронайского районов.

Ранее землетрясение на Сахалине произошло в воскресенье, 6 февраля. Тогда магнитуда составила 5,5. Как уточнили в службе, подземный толчок почувствовали жители города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и поселка городского типа Ноглики, его ощущаемость составила до трех баллов.