В России придумали новый способ борьбы с подорожанием продуктов

Чиновники предложили транспортным компаниям не увеличивать тарифы на автоперевозки социально значимых продуктов, предложение озвучили на совещании в Министерстве транспорта 8 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на продовольственном рынке. Министерство информацию не прокомментировало.

Инициатива, по словам собеседника издания, станет новым способом контроля за формированием цен. Неделей ранее стало известно, что торговым сетям рекомендовали ограничить наценки на часть социально значимых товаров для борьбы с подорожанием продукции. В Минпромторге утверждают, что в 2021 году цены на автоперевозки выросли примерно на 30 процентов. В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, объяснили, что отраслевые союзы связывают ситуацию с подорожанием топлива и транспорта, а также нехваткой машин и водителей. Информацию направили в Минтранс, и там прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, утверждает Минсельхоз.

Логистика традиционно вносит существенный вклад в себестоимость продуктов растительного происхождения — около 13 процентов, в некоторых случаях затраты могут превышать и 20 процентов, объяснил зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Однако возможностей оптимизации цен при росте издержек по перевозкам у бизнеса нет, указывает он. Глава Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отметил, что стоимость логистики серьезно растет, но возможности для регулирования тарифов и контроля за исполнением рекомендаций, учитывая высокую конкуренцию на рынке, не ясны.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин и вовсе полагает, что административное сдерживание цен в отрасли не сработает, лишь приведя к экономии на обслуживании транспорта. В Российском автотранспортном союзе (РАС) считают, что лучшим решением будет заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, где будут предусмотрены возможности для индексации исходной цены.

Ранее в феврале сообщалось, что Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерены ограничить торговую наценку до пяти процентов на ряд социально значимых продуктов. Предполагается, что будет разработан конкретный список товаров для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка.