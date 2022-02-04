В России ограничат наценку на ряд продуктов

Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ограничат торговую наценку до пяти процентов на ряд социально значимых продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Данный вопрос обсуждался на совещании с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Ведомства планируют разработать список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка.

Ожидается, что в этот перечень будут включены свекла, капуста, морковь, картофель, лук, молоко, творог, сливочное масло, кефир, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения. Максимальная торговая наценка будет действовать до начала нового сельхозсезона — 1 июля 2022 года.

Ранее в Госдуме высказались о введении продуктовых карточек. Депутат Владимир Гутенев заявил, что такая мера способна простимулировать потребление отечественных продуктов.