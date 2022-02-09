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В Москве недосчитались квартир для богатых

За год предложение элитных квартир в аренду в Москве сократилось на 44 процента

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве резко — на 44 процента за год — сократилось предложение элитных квартир в аренду, сообщает РБК со ссылкой на данные международной консалтинговой компании Knight Frank. Речь идет о жилье, сдаваемом по ставкам от 150 тысяч рублей в месяц и выше.

Основное сокращение экспозиции съемных квартир для богатых пришлось на конец 2021 года, рассказали участники рынка. Элитного жилья недосчитались из-за высокой активности арендаторов: в город возвращаются состоятельные граждане, которые в период пандемии COVID-19 жили в других местах.

Наиболее востребованы у съемщиков с большими бюджетами квартиры на Тверской улице, в окрестностях Кремля, на Арбате, Остоженке и части Пресни за пределами Садового кольца. Большинство арендаторов «элитки» готовы платить хозяевам квартир по 200-300 тысяч рублей в месяц (25 процентов запросов) и от 500 тысяч (26 процентов запросов).

По данным консультантов, среди таких съемщиков — россияне из Москвы и других регионов, экспаты (топ-менеджеры крупных международных компаний). Эксперты прогнозируют увеличение ставок аренды дорогого жилья из-за дефицита качественного предложения.

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Нина Ташевская
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