Захарова ответила на вопрос о защите Россией армянских святынь в Карабахе

Россия помнит о необходимости сохранять армянское историческое наследие в Нагорном Карабахе и поддерживает инициативу, предусматривающую направление в регион миссии ЮНЕСКО. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналиста об усилиях Москвы в деле сохранения армянских святынь, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Тема сохранности культурного наследия обсуждается в наших контактах с официальным Баку и Ереваном. Мы выступаем за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион», — ответила Захарова.

Она также заявила, что Россия совместно с США и Францией призвали Армению и Азербайджан под эгидой ОБСЕ продолжить взаимодействие по гуманитарным вопросам, касающимся в том числе и защиты культурно-исторического наследия.

Территории Нагорного Карабаха, исключая территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), перешли к Азербайджану в ходе второй карабахской войны в 2020 году. Несмотря на прекращение активных боевых действий, стороны до сих пор не урегулировали все вопросы, связанные с новым статусом региона.

Ранее сообщалось, что Баку вернул Еревану восьмерых военнослужащих армянской армии. В ответ Азербайджан ожидает от Армении передачи данных об азербайджанских военных и гражданских лицах, погибших во время карабахской войны.