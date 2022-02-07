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Азербайджан вернул Армении восьмерых военнопленных

В Баку заявили о возвращении Армении восьмерых военнослужащих

Фото: AP

Азербайджан вернул Армении восьмерых военнослужащих. Об этом сообщила госкомиссия республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, передает ТАСС.

Сообщается, что Баку передал армянских военнопленных 7 февраля. «Часть из них была задержана при пресечении провокации ВС Армении на кельбаджарском направлении госграницы 16 ноября 2021 года», — заявили в ведомстве.

В ответ на возвращение военных республика ожидает от Армении передачи данных об азербайджанских военных и гражданских лицах, убитых во время карабахской войны, а также о местах их массовых захоронений.

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Отмечается, что вопрос о возвращении военнопленных был поднят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 4 февраля на онлайн-встрече с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался силой вернуть эти земли. В 1994 году стороны заключили перемирие, которое позже периодически нарушалось.

В сентябре 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом начались бои, стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре Армения, Азербайджан и Россия приняли заявление о прекращении огня. Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в 1990-х.

В декабре Москва анонсировала создание комиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. С начала обострения Россия выступала в качестве посредника на отдельных участках границы.

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Алиса Реброва
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