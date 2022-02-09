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Вассерман назвал бессмысленной критику ЕГЭ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал бессмысленной критику ЕГЭ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман назвал бессмысленной критику Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Его слова передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Проблема как раз в том, что преподают в школе, а не в том, как проверяют знания и понимание. ЕГЭ ругают примерно так же и с той же пользой, как если бы ругали термометр при лихорадке», — заступился за экзамен публицист. Депутат также отметил, что поднимает в Госдуме вопросы, связанные с образованием.

«Я в Думе пытаюсь добиться того, чтобы была восстановлена цель образования — о формировании целостной картины мира, а сейчас она, по сути, в разрушении этой картины», — заявил депутат. По его словам, правильные средства для проверки знаний нужно будет подбирать тогда, когда будет выбрана правильная цель образования.

Ранее Вассерман комментировал призыв председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина отменить ЕГЭ. Тогда публицист заявил, что экзамен имеет как существенные недостатки, по сравнению с билетной системой проверки, так и достоинства. Главным достоинством экзамена он посчитал возможность разом проверить практически весь спектр знаний по предмету, а не только одно узкое направление, указанное в билете.

Асель Минбаева
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