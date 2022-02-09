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Иммунолог объяснил увеличение повторных случаев заражения коронавирусом

Иммунолог Болибок объяснил рост повторных случаев заражения особенностью омикрон-штамма

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

У омикрон-штамма коронавируса есть феномен иммунного ускользания. Это означает, что на него не действуют антитела от ранее перенесенных вариантов COVID-19. Так увеличение повторных случаев заражения объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит «Радио Sputnik» в своем Telegram-канале.

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Антитела, которые раньше вырабатывались, достаточно быстро снижаются, отметил эксперт. Кроме того, в случае с омикроном очень большое значение имеет доза заражения.

«Если человек получил большую дозу возбудителя, он может заболеть в достаточно выраженной форме, несмотря на то, что он был недавно привит или перенес коронавирус», — сказал Болибок.

Ранее о том, что до 15 процентов переболевших COVID-19 заражаются повторно, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он напомнил, что ранее заболевали второй раз менее одного процента пациентов.

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Евгения Куликова
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