Иммунолог объяснил увеличение повторных случаев заражения коронавирусом

У омикрон-штамма коронавируса есть феномен иммунного ускользания. Это означает, что на него не действуют антитела от ранее перенесенных вариантов COVID-19. Так увеличение повторных случаев заражения объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит «Радио Sputnik» в своем Telegram-канале.

Антитела, которые раньше вырабатывались, достаточно быстро снижаются, отметил эксперт. Кроме того, в случае с омикроном очень большое значение имеет доза заражения.

«Если человек получил большую дозу возбудителя, он может заболеть в достаточно выраженной форме, несмотря на то, что он был недавно привит или перенес коронавирус», — сказал Болибок.

Ранее о том, что до 15 процентов переболевших COVID-19 заражаются повторно, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он напомнил, что ранее заболевали второй раз менее одного процента пациентов.