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В Роспотребнадзоре назвали долю повторно заразившихся среди переболевших

Инфекционист Горелов заявил, что до 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В России коронавирусом теперь заражаются до 15 процентов переболевших. Такую долю повторных заражений назвал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Его слова в среду, 9 февраля, приводит ТАСС.

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Эксперт отметил, что в этом плане омикрон «оказался уникальным», и объяснил, что рост числа повторных заражений связан именно с распространением этого штамма.

«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, а если быть точным, то 0,7 процента, то в настоящий момент до 15 процентов болеют повторно, неважно, [каким штаммом] человек уже болел», — заявил Горелов.

Ранее он также рассказал, что люди с омикрон-штаммом начинают заражать других еще за пару дней до появления у них самих симптомов заболевания.

По данным оперштаба на 9 февраля, в России за прошедшие сутки госпитализировали 20 178 пациентов, заболевших COVID-19. Выздоровели и выписались за 24 часа 97 163 пациента.

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Евгения Куликова
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