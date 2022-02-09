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В России госпитализировали 20 178 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 20 178 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России были госпитализированы 20 178 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 9 февраля.

Днем ранее, 8 февраля, число госпитализаций составило 20 185.

Выздоровели и выписались за последние сутки 97 163 пациента. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 803 305 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 183 103 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 330 769.

Ранее Минздрав выпустил приказ, в котором говорится, что россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. В ведомстве позднее разъяснили, что главным критерием для выдачи цифрового документа будет само наличие антител — четких требований к их уровню не установлено.

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Анастасия Шейкина
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