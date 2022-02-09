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В Роспотребнадзоре рассказали об особенности заразившихся омикроном людей

Инфекционист Горелов заявил, что люди с омикроном заражают до появления у них симптомов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Люди с омикрон-штаммом начинают заражать других еще за пару дней до появления у них самих симптомов заболевания. О такой особенности рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, омикрон очень быстро внедряется в организм человека, поэтому нарастает вирусная нагрузка.

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«По сути пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть по сути через день после встречи с омикроном он становится источником для окружающих», — пояснил Горелов.

Эксперт Роспотребнадзора отметил, что инкубационный период у омикрона составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ.

Накануне заведующий лабораторией биотехнологии Центра имени Гамалеи Сергей Альховский заявил о невозможности полного вытеснения дельта-штамма коронавируса.

По словам вирусолога, у него нет абсолютной уверенности, что омикрон-штамм сможет полностью вытеснить дельту, которая до этого начала доминировать среди всех предыдущих вариантов.

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Анна Щербакова
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