Вирусолог усомнился в полном вытеснении дельты омикроном

Заведующий лабораторией биотехнологии Центра имени Гамалеи Сергей Альховский заявил о невозможности полного вытеснения дельта-штамма коронавируса омикроном в интервью газете «Известия».

По словам вирусолога, у него нет абсолютной уверенности, что омикрон-штамм сможет полностью вытеснить дельту, которая до этого начала доминировать среди всех предыдущих вариантов. Он подчеркнул, что омикрон антигенно очень сильно отличается как от дельты, так и от других штаммов. Поэтому приобретенный после него иммунитет вряд ли будет эффективно работать против других вариантов коронавируса.

Как пояснил специалист, антитела, возникающие к омикрону, не очень эффективно взаимодействуют с дельтой. «Однако при высоком титре антитела против дельты более или менее нейтрализуют омикрон. Как это работает в обратную сторону, пока не ясно», — рассказал он.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что появление у омикрон-штамма линии BA.2 говорит о том, что эволюция коронавируса не остановится в ближайшее время. По словам эксперта, невозможно предречь, сколько еще появится штаммов, однако они точно будут.