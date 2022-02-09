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В Словакии депутаты облили водой и вынесли с заседания флаг Украины

Два депутата Словакии в ходе заседания по сотрудничеству с США облили водой флаг Украины

Фото: Wikipedia

Два депутата в ходе заседания парламента Словакии по военному сотрудничеству с США облили флаг Украины водой, а затем вынесли его из помещения, пишет РИА Новости.

Заседание Национального совета страны было посвящено подписанному госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой минобороны Словакии Ярославом Надем соглашению о военном сотрудничестве стран. Экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо назвал сделку бессмысленной и предательской. По его словам, она лишь способствует повышению напряженности в данный сложный период.

Ранее Фицо обвинил президента Словакии Зузану Чапутову в действиях под влиянием США. «Президент продолжает свою политику устрашения и игнорирует мнение общественности. Чапутовой необходимо приблизить к реальности свои одноцветные американские позиции и заняться действительными проблемами Словакии», — заявил он.

Марина Совина
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