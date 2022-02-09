Минэкономразвития оценило рост ВВП России за минувший год. По данным ведомства, в 2021 году показатель вырос на 4,6 процента. Об этом говорится в отчете ведомства.

«По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6 процента, полностью компенсировав снижение на 2,7 процента в 2020 году», — сообщили в Минэкономразвития, отметив что цифра оказалась выше сентябрьского прогноза (4,2 процента)

При этом отмечается, что в декабре темпы роста ВВП в декабре замедлились: в декабре показатель составил 4,3 процента после ноябрьских 5,3 процента.

Всего в четвертом квартале 2021 года, по оценке министерства, ВВП вырос на 4,8 процента.

Последний раз сопоставимые темпы роста ВВП в России наблюдались в 2012 году, когда экономика страны выросла на четыре процента.

Ранее инвестбанк BCS Global Markets обновил базовый макропрогноз для российской экономики на этот год, понизив ожидания для курса рубля. По его мнению, санкции США могут обесценить рубль на 15 процентов, что приведет к подорожанию доллара до 103 рублей. Такое может произойти в случае индивидуальных санкций, ограничений на «Северный поток-2», на госкорпорации и суверенный долг России, а также отключение страны от SWIFT.