Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минэкономразвития оценило рост ВВП России

Минэкономразвития сообщило, что ВВП России в 2021 году вырос на 4,6%

Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Минэкономразвития оценило рост ВВП России за минувший год. По данным ведомства, в 2021 году показатель вырос на 4,6 процента. Об этом говорится в отчете ведомства.

«По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6 процента, полностью компенсировав снижение на 2,7 процента в 2020 году», — сообщили в Минэкономразвития, отметив что цифра оказалась выше сентябрьского прогноза (4,2 процента)

При этом отмечается, что в декабре темпы роста ВВП в декабре замедлились: в декабре показатель составил 4,3 процента после ноябрьских 5,3 процента.

Всего в четвертом квартале 2021 года, по оценке министерства, ВВП вырос на 4,8 процента.

Последний раз сопоставимые темпы роста ВВП в России наблюдались в 2012 году, когда экономика страны выросла на четыре процента.

Ранее инвестбанк BCS Global Markets обновил базовый макропрогноз для российской экономики на этот год, понизив ожидания для курса рубля. По его мнению, санкции США могут обесценить рубль на 15 процентов, что приведет к подорожанию доллара до 103 рублей. Такое может произойти в случае индивидуальных санкций, ограничений на «Северный поток-2», на госкорпорации и суверенный долг России, а также отключение страны от SWIFT.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой
Грызлов заявил об отказе Киева от прямого диалога с Донбассом
Раскрыты подробности об уволенной за чтение стихов учительнице
Российский посол заявил о готовности к диалогу с Латвией по острым вопросам
В WADA отказались комментировать сомнительную допинг-пробу Валиевой
Бывшие боевики ИГ выехали из Сирии в США и Европу
В Белом доме прокомментировали информацию о новой встрече Байдена и Путина
Байден провел переговоры с Макроном
Глава «Матерей России» призвала одуматься уволенную учительницу из Петербурга
Минэкономразвития оценило рост ВВП России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.