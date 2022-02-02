Названо условие для роста доллара до 103 рублей

Инвестбанк BCS Global Markets обновил базовый макропрогноз для российской экономики на этот год, понизив ожидания для курса рубля, говорится в обзоре старшего экономиста инвестбанка Натальи Лавровой, передает «Интерфакс».

Рассматривались три варианта — мягкие, умеренные и жесткие санкции. Если ограничения затронут только ряд граждан и организации, связанные с российскими властями, то доллар может стоить 81 рубля. При этом сценарии рост цен ускорится выше базового уровня и окажется 6,6 процента декабрь к декабрю, рост ВВП замедлится до 2,4 процента.

Если США примут ограничения против чиновников и банковского сектора, то рубль может обесцениться на 15 процентов, до 88 рублей за доллар, а рост ВВП будет на уровне 1,4 процента. Также в BCS назвали условие для укрепления доллара до 103 рублей. Это произойдет в случае индивидуальных санкций, ограничений на «Северный поток-2», на госкорпорации и суверенный долг России, а также отключение страны от SWIFT.

Тогда, по мнению экспертов, экономический шок станет постоянным, ВВП будет сокращаться в течение двух лет с общей просадкой примерно на 4,7 процента. Такой сценарий назван маловероятным. В базовом макропрогнозе сказано, что к концу 2022 года года доллар будет стоит 74,8 рубля, а ВВП увеличится на 2,8 процента.

Ранее стратеги американского банка JPMorgan Chase призвали своих клиентов отказаться от длинных вложений в российскую валюту в связи с ростом неопределенности из-за нарастания напряженности вокруг Украины.