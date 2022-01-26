Курс рубля рекордно обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины

Российский рубль обвалился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов 26 января курс евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля).

По состоянию на 18:50 по московскому времени доллар и евро стоят 80,26 рубля и 90,52 рубля соответственно. Курсы иностранных валют по отношению к рублю начали активно подниматься после 17:30, когда в СМИ распространились сообщения о предложении оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поставок военной продукции. Обвал рубля наблюдается с начала января на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Стратеги американского банка JPMorgan Chase призвали своих клиентов отказаться от длинных вложений в российскую валюту в связи с ростом неопределенности из-за нарастания напряженности вокруг Украины. «Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более явные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — констатировали в JPMorgan.

Эксперты добавили, что сейчас рубль недооценен по крайней мере на 13 процентов. В самом банке поставили крест на рубле и закрыли все позиции в российской валюте, сославшись на невозможность прогнозировать риски из-за ситуации с Украиной. Высокопоставленный представитель Белого дома также заявил, что наблюдающееся в последнее время падение рубля связано с экономическими санкциями, которые намерены ввести США и союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины.