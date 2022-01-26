Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс рубля рекордно обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины

Курс евро превысил 90 рублей на фоне обострения ситуации вокруг Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский рубль обвалился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов 26 января курс евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля).

По состоянию на 18:50 по московскому времени доллар и евро стоят 80,26 рубля и 90,52 рубля соответственно. Курсы иностранных валют по отношению к рублю начали активно подниматься после 17:30, когда в СМИ распространились сообщения о предложении оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поставок военной продукции. Обвал рубля наблюдается с начала января на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Стратеги американского банка JPMorgan Chase призвали своих клиентов отказаться от длинных вложений в российскую валюту в связи с ростом неопределенности из-за нарастания напряженности вокруг Украины. «Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более явные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — констатировали в JPMorgan.

Курс доллара от TradingView

Эксперты добавили, что сейчас рубль недооценен по крайней мере на 13 процентов. В самом банке поставили крест на рубле и закрыли все позиции в российской валюте, сославшись на невозможность прогнозировать риски из-за ситуации с Украиной. Высокопоставленный представитель Белого дома также заявил, что наблюдающееся в последнее время падение рубля связано с экономическими санкциями, которые намерены ввести США и союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Курс рубля рекордно обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины
Посол США приехал в МИД России
Глава ДНР заявил о готовности Украины к наступлению
22-летнего бойца MMA обнаружили мертвым
Канцлер ФРГ встретится с Байденом 7 февраля в Вашингтоне
Раскрыта эффективность озеленения городов в борьбе с потеплением
В США призвали своих граждан уезжать с Украины
Чехия одобрила поставку тысяч снарядов Украине
В Подмосковье раскрыли новый вид мошенничества с вкладами
Стилистка раскрыла «удешевляющие» внешний вид женщины вещи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter