В рост рубля перестали верить

Стратеги американского банка JPMorgan Chase перестали верить в рост рубля в связи с ростом неопределенности из-за нарастания напряженности вокруг Украины. Как сообщает Bloomberg, аналитики призвали своих клиентов отказаться от длинных вложений в российскую валюту.

«Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более явные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — констатировали в JPMorgan и добавили, что сейчас рубль недооценен по крайней мере на 13 процентов. В целом в самом банке поставили крест на рубле и закрыли все позиции в российской валюте, сославшись на невозможность прогнозировать риски из-за ситуации с Украиной.

Падение российского фондового рынка началось с середины января на новостях о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности. Только в январе рубль потерял более 5 процентов — максимальный показатель среди развивающихся рынков. Быстрое обесценивание рубля вынудило российский Центробанк остановить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Как писало агентство Bloomberg, на фоне геополитической напряженности иностранные инвесторы из стран с формирующимся рынком начали разочаровываться в рубле в качестве популярной валюты для вложений.

В Белом доме ослабление российской валюты связывают с угрозой санкций США случае эскалации на Украине. Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил в обвале рынка истеричные и провокационные действия со стороны Запада. По его мнению, фондовый рынок вернется на исходные значения, как это всегда случалось, однако сроки роста он не назвал.

Тем временем российский фондовый рынок стал немного отыгрывать недавнее падение. На открытии торгов в среду, 26 января, началась коррекция: в первые минуты индекс Мосбиржи рос на 2,07 процента, до 3326,09 пункта, индекс РТС — на 2,55 процента, до 1329,89 пункта.