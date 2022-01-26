Российский фондовый рынок открылся ростом

В первые минуты торгов на Московской бирже в среду, 26 января, российский фондовый рынок продолжил коррекционный рост после обвала, начавшийся накануне, свидетельствуют данные площадки.

В первые минуты индекс Мосбиржи растет на 2,07 процента, до 3326,09 пункта, индекс РТС — на 2,55 процента, до 1329,89 пункта. Доллар и евро растут на 0,4 процента, до 78,91 и 89,15 рубля.

Цены на нефть с начала дня остаются стабильными. Фьючерсы на сорт Brent торгуются на уровне 87,22 доллара за баррель, а на сорт WTI — 85,52

Среди «голубых фишек» Мосбиржи растет только «Тинькофф» (TCS Group) — на 1,68 процента, до 5035 рубля за акцию. Наименьшее снижение показывают X5 (минус 0,19 процента, до 1617,5 рубля) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (минус 0,21 процента, до 36,47 рубля). Сильнее прочих падают «Роснефть» (минус 1,96 процента, 537,65 рубля), «Новатэк» (минус 1,71, до 1562,8 рубля) и «Русал» (минус 1,47, до 69,185 рубля).

Обвал российского фондового рынка продолжается с начала 2022 года. Поводом для него стало обострение ситуации вокруг Украины. В начале недели индекс Мосбиржи рухнул более чем на 5 процентов, а индекс РТС — более чем на 8 процентов. Идущая коррекция выглядит незначительной из-за отсутствия положительных новостей.

Переговоры между Россией и Запада застопорились, в настоящее время основной темой является обсуждений формата жестких санкций в отношении Москвы, которые введут в случае военного вторжения на Украину. Российские власти наличие таких планов отрицают.