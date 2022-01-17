Иностранцы разочаровались в рубле

Иностранные инвесторы из стран с формирующимся рынком начали разочаровываться в рубле в качестве популярной валюты для вложений. На это их вынудили обострившейся геополитической напряженности между Россией и Западом, перспективы введения очередных санкций и растущей инфляции, передает Bloomberg.

Российская валюта показала худшее начало года среди аналогов из развивающихся стран. Риски уже отметили Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG. «В текущей ситуации мы ожидаем, что интерес инвесторов будет низким, а премия за риск будет постепенно увеличиваться, поскольку рубль отстает от других высокодоходных инструментов», — заключили аналитики Morgan Stanley. Говоря о перспективах курса, они предположили, что он будет держаться на уровне 78-79 рублей за доллар. «Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем инвесторы снова почувствуют себя комфортно», — предположили аналитики Goldman Sachs.

При этом еще в октябре 2021 года крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs называл рубль одной из наиболее привлекательных валют на развивающихся рынках. В начале 2022 года российская валюта начала сдавать позиции, но у нее еще есть шанс отыграться. Как сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами, это «пагубно скажется на долларе». Он добавил, что в таком случае курс доллара может опуститься до 72 рублей.

Что касается российской экономики в целом, то ожидания на ее счет снизились. По мнению аналитиков Euler Hermes, рост ВВП России по итогам 2022 года составит три процента вместо озвученных в прежних оценках 3,3 процента.