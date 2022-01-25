Центробанк приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила 24 января с 15:00 по московскому времени. Об этом говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты Банк России будет принимать с учетом фактической обстановки. Регулятор заверил, что отслеживает ситуацию и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Рубль обвалился

Своими действиями Центробанк предпринял попытку спасти рубль от обвала, который начался на фоне обострения ситуации вокруг Украины. В ходе торгов 24 января российская валюта рухнула по отношению к доллару до более чем годового минимума. На вечерних торгах курс доллара достиг 78,98 рубля, курс евро — 89,21 рубля. После действий Центробанка американская и европейская валюты подешевели на 50 копеек.

Торги на Мосбирже 24 января также закрылись падением основных индексов. Индекс Мосбиржи потерял 5,93 процента, а РТС опустился на 8,11 процента. Оба индекса почти растеряли весь достигнутый рост за последний год. Индекс гособлигаций России RGBI обвалился до минимальных значений с февраля 2016 года.

При этом эксперты Renaissance Capital спрогнозировали, что российский фондовый рынок может упасть на треть (34 процента). Такое развитие событий возможно в случае эскалации конфликта вокруг Украины и при сохранении нынешних цен на нефть. При менее значительной эскалации рынок, по мнению экономистов, может потерять порядка восьми процентов.

Истеричные действия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил в обвале акций истеричные и провокационные действия со стороны Запада. По его мнению, фондовый рынок вернется на исходные значения, как это всегда случалось, однако сроки такого развития событий представитель Кремля не уточнил.

Поводом для резкого падения стало осложнение геополитического фона: обострение ситуации вокруг Украины, а также намерения НАТО усилить свое присутствие в Восточной Европе. Альянс намерен увеличить силы за счет Дании, которая направила в Балтийское море фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву, и Испании, которая рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Перебросить в Европу свои войска для усиления НАТО в случае эскалации вокруг Украины приготовились и США. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, 8,5 тысячи военнослужащих готовятся к отправке в Европу на фоне напряженности вокруг Украины. При этом, уточнил он, решение о переброске войск еще не принято.

Несмотря на это, еще 20 января сообщалось, что президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию. Причина такого намерения заключается в том, что Вашингтон не имеет договорных обязательств перед Киевом.