Российскому рынку спрогнозировали падение на треть

В случае эскалации конфликта вокруг Украины и при сохранении нынешних цен на нефть российский фондовый рынок может упасть на треть (34 процента), до худших значений 2014 года относительно состояния нефтяного рынка. Такой прогноз приводится в отчете Renaissance Capital, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В документе отмечается, что в случае менее значительной эскалации рынок может потерять порядка восьми процентов. Частично этот прогноз уже реализовался в начале недели. Основные российские фондовые индексы упали более чем на пять процентов, а рынок госдолга обвалился до минимума за шесть лет.

От расчета наиболее пессимистичных сценариев эксперты отказались, поскольку считают их маловероятными. Речь идет об отключении РФ от системы межбанковских переводов SWIFT или принудительной ликвидации вложений американских, а значит, и европейских инвесторов в российские активы. Таким образом, падение рассматривается в контексте последствий, которые в настоящее время в российской повестке не считаются значимыми.

Если же сторонам удастся договориться, то есть страны Запада и Россия хотя бы частично снимут взаимные претензии друг к другу по Украине, то потенциал роста российского рынка акций составит 32 процента. В случае значительной деэскалации и неизменности нефтяных цен рост рынка достигнет 42 процентов.

В расчетах экономисты опираются на стоимость барреля нефти в 88,2 доллара (в конце дня 24 января стоимость барреля Brent опустилась до 85 долларов). Однако если цены на нефть снизятся до 60 долларов, то при эскалации фондовый рынок России потеряет 38 процентов, а при значительной эскалации — 64 процента. Рост же может составить от 2 до 12 процентов. При отсутствии изменений падение достигнет 30 процентов.

В понедельник, 24 января, на фоне решения НАТО усилить присутствие в странах Восточной Европы индекс Мосбиржи опустился на 5,93 процента, до 3235,28 пункта, а индекс РТС — на 8,11 процента, до 1288,17 пункта. Доллар вырос до 79,24 рубля, евро — до 89,59 рубля. На максимуме они доходили до 78,98 и 89,41 рубля соответственно.