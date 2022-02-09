Саакашвили назвали «законченным психопатом»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является талантливым популистом и демагогом. Об этом заявил руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он отметил, что знает бывшего главу республики близко с 24 лет, и назвал его «законченным психопатом».

«Когда он что-то кричит с трибуны, он не играет, не входит в роль, он в это верит и обладает настоящей харизмой. Существует опасность, что появится такой популист, совершенно безответственный демагог и поведет за собой массы. Особенно когда социально-экономическое положение достаточно тяжелое, а в Грузии именно так», — добавил Мамрадзе.

Ранее сообщалось, что во время проходящего в Тбилиси суда по делу о растрате государственных средств Саакашвили назвал беспочвенными выдвинутые в отношении него обвинения. После этого он развернул украинский флаг и исполнил гимн Украины.

Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, когда он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. До этого политика заочно приговорили к шести годам заключения по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, экс-президента обвиняют в жестоком разгоне митинга в 2007 году и растрате госсредств.