Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Саакашвили спел в суде гимн Украины

Экс-президент Грузии Саакашвили в суде спел гимн Украины и развернул флаг страны

Кадр: страница Михаила Саакашвили в Facebook

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спел гимн Украины на суде по делу о растрате госсредств, который проходит в Тбилиси. Трансляция заседания доступна на Facebook.

В своем выступлении Саакашвили назвал обвинения, выдвинутые в отношении него, беспочвенными, а также обвинил суд и прокуроров в коррупции. Заявления экс-президента вызвали бурную реакцию в зале, из-за чего произошла перепалка. В какой-то момент Саакашвили развернул украинский флаг, который ему дали адвокаты, а в зале зазвучала запись гимна Украины. Экс-президент начал ей подпевать.

После исполнения гимна Саакашвили повесил флаг страны на плечи и просидел с ним до того момента, пока его не забрал сотрудник суда.

Материалы по теме:
«У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
«У них свои интересы и цели»Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
1 марта
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря

У здания суда сторонники бывшего президента устроили акцию в его поддержку, развернув плакат с надписью «#Freemisha».

На второй подряд суд Саакашвили приходит в сине-желтой футболке с надписями, связанными с Украиной. На заседании по делу о незаконном пересечении грузинской границы, которое состоялось 4 февраля, он обратился к «украинским друзьям», попросив их отреагировать на бесчеловечное отношение к нему в тюрьме.

Бывшего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, когда он вернулся на родину после восьми лет эмиграции. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Также экс-президента обвиняют в жестоком разгоне митинга в 2007 году и растрате госсредств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
В России ответили на слухи о допинге у российского фигуриста на Олимпиаде
Испанец решил добраться до Якутска на велосипеде и получил обморожение
Бывшему российскому прокурору дали срок за заказное убийство следователя
В Роспотребнадзоре рассказали об особенности заразившихся омикроном людей
Госдума предложила вычислять майнеров по IP и отключать им электричество
Перечислены самые необычные смартфоны
Психолог рассказала о безопасной реакции на домогательства мигрантов на улице
В Южной Корее прошла церемония в честь подвига моряков крейсера «Варяг»
ДНР зафиксировала передвижение украинских танков
Раскрыты подробности нападения грабителей на магазин в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.