Саакашвили спел в суде гимн Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спел гимн Украины на суде по делу о растрате госсредств, который проходит в Тбилиси. Трансляция заседания доступна на Facebook.

В своем выступлении Саакашвили назвал обвинения, выдвинутые в отношении него, беспочвенными, а также обвинил суд и прокуроров в коррупции. Заявления экс-президента вызвали бурную реакцию в зале, из-за чего произошла перепалка. В какой-то момент Саакашвили развернул украинский флаг, который ему дали адвокаты, а в зале зазвучала запись гимна Украины. Экс-президент начал ей подпевать.

После исполнения гимна Саакашвили повесил флаг страны на плечи и просидел с ним до того момента, пока его не забрал сотрудник суда.

У здания суда сторонники бывшего президента устроили акцию в его поддержку, развернув плакат с надписью «#Freemisha».

На второй подряд суд Саакашвили приходит в сине-желтой футболке с надписями, связанными с Украиной. На заседании по делу о незаконном пересечении грузинской границы, которое состоялось 4 февраля, он обратился к «украинским друзьям», попросив их отреагировать на бесчеловечное отношение к нему в тюрьме.

Бывшего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, когда он вернулся на родину после восьми лет эмиграции. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Также экс-президента обвиняют в жестоком разгоне митинга в 2007 году и растрате госсредств.

