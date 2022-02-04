Саакашвили пришел на суд в футболке в поддержку Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили надел в суд по делу о незаконном пересечении границы футболку в поддержку Украины. Соответствующее фото было опубликовано на его странице в Instagram.

Саакашвили пришел на заседание в сине-желтой футболке с надписью «За волю Украины» на спине.

Кроме того, часть своего выступления политик посвятил «украинским друзьям». «Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялась пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать», — сказал Саакашвили.

4 февраля бывший президент Грузии прибыл в Тбилисский городской суд, где рассматривается дело о незаконном пересечении Саакашвили границы страны. В своей речи он пожаловался на ухудшающееся состояние здоровья и потребовал пустить к нему личного врача, в чем суд ему отказал.

Бывшего президента Грузии и нынешнего гражданина Украины Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, когда он незаконно пересек границу и вернулся на родину после восьми лет эмиграции. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, его обвиняют в жестоком разгоне митинга в 2007 году и растрате госсредств.