Доктор Мясников оценил новый болезненный симптом омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил новый болезненный симптом омикрон-штамма коронавируса, на который стали жаловаться пациенты. В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что повышенная чувствительность при коронавирусе не требует специального лечения.

По словам доктора, информация о том, что люди, заразившиеся омикрон-штаммом, испытывают гиперестезию — повышенную чувствительность, которая вызывает болезненные ощущения, — еще не подтверждена. Однако даже если она окажется достоверной, это никак не скажется на текущих методах борьбы с вирусом, уточнил специалист.

Кроме того, врач отметил, что повышенная чувствительность не требует специального лечения. «Как справляться с гиперестезией? Что рекомендуют врачи? А ничего — терпеть. Потому что любое лекарство в этом случае принесет больше вреда, чем пользы. Так что нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — заключил медик.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что у заболевших омикрон-штаммом стала наблюдаться гиперестезия. По словам специалиста, в случае проявления повышенной чувствительности у заболевшего болит все тело. «Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — предупредил Болибок. Он уточнил, что появление симптома может быть связано с поражением периферических нервов.