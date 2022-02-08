Заболевших омикроном предупредили о новом болезненном симптоме

У зараженных омикрон-штаммом коронавируса стал выявляться новый симптом, приносящий пациенту боль. Об этом рассказал URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что речь идет о гиперестезии — повышенной чувствительности организма. По словам врача, у заболевшего болит все тело. «Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — предупредил Болибок.

Как пояснил изданию иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков, гиперестезия может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов. При этом человек может ощущать в разных частях тела онемение, покалывание, боль, холод или что-то еще.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о появлении сильных болей в голове и животе при омикроне. Еще одна проблема, на которую стали жаловаться пациенты, — боли в мышцах спины в области поясницы, добавил он.