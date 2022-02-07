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Врач рассказал о самых болезненных симптомах омикрона

Инфекционист Тимаков рассказал о появлении сильных болей в голове и животе при омикроне

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заразившиеся омикроном пациенты начали сталкиваться с болезненными симптомами, такими как боли в горле, сильная головная боль и боли в животе. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Самый болезненный при омикроне симптом — выраженные боли в горле, очень сильная головная боль и сильные боли в животе, напоминающие аппендицит», — сказал он.

Еще одна проблема, на которую стали жаловаться пациенты, — боли в мышцах спины в области поясницы. При этом точная их причина пока неизвестна.

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Тимаков отметил, что чаще с подобными жалобами обращаются женщины, однако боли скорее всего не связаны с поражением органов репродуктивной системы.

Ранее заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что боль в пояснице или спине может быть симптомом любой инфекции, в том числе омикрона, но не обязательно означает заражение данным штаммом коронавируса.

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Майя Гавашели
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