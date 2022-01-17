Врач рассказал о боли в пояснице при омикрон-штамме

Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что боль в пояснице или спине может быть симптомом любого инфекционного процесса, в том числе возникать при омикрон-штамме коронавируса. Он рассказал об этом в интервью радио Sputnik.

По словам врача, этот симптом вовсе не обязательно означает, что человек заразился «омикроном».

«Этот симптом — боль в спине или боль в пояснице — свойственен многим нарушениям человеческого здоровья, начиная от тех, которые связаны с неправильным положением тела, и заканчивая инфекционными процессами. При любом инфекционном процессе — вирусном, бактериальном или каком-то другом — могут возникать в том числе и боли в пояснице. Называются они миалгии», — пояснил вертеброневролог.

Кабычкин добавил, что выявить патоген можно с помощью медицинского обследования. «Не будем все сваливать на "омикрон": многие другие вирусы, в том числе и вирус гриппа, и вирус герпеса могут стать причиной болей в пояснице. Правильный и достоверный диагноз можно сделать только при наличии теста. Врач должен оценивать наличие тех или иных симптомов, ставить диагноз и на основании этого назначать адекватное лечение», — заключил мануальный терапевт.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что омикрон-штамм коронавируса гораздо опаснее для маленьких детей, поскольку у них он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новый штамм вызывает бронхиты, а не пневмонии. «Для взрослых это, скорее, хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям», — сказал он.