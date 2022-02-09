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Казахстанцев вновь призвали проигнорировать запрет и выйти на митинг

В Казахстане прозвучали очередные призывы выйти на запрещенный властями митинг 13 февраля

Казахстанцев вновь призвали проигнорировать запрет и выйти на митинг в Алма-Ате 13 февраля. На этот раз к гражданам Казахстана обратился политик и бизнесмен Булат Абилов. Видео обращения опубликовал Telegram-канал КазТАГ.

«Дорогие соотечественники! Прошло 40 дней с кровавой январской национальной трагедии. И наш гражданский долг — почтить память погибших», — обосновал цель запрещенного властями митинга Абилов.

Политик подчеркнул, что митинг будет носить мирный характер. Призывы Абилова прозвучали на казахском и русском языках.

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Абилов активно участвовал в политике Казахстана в 2000-е годы. Он был депутатом парламента, а также занимал руководящие посты в партии «Ак Жол» («Светлый путь») до ее раскола. Абилов известен тем, что подписал письмо против употребления в Казахстане русского языка наравне с казахским. В 2013 году бизнесмен отошел от политических дел.

Ранее власти Алма-Аты запретили митинг 13 февраля, сославшись на запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. Однако активисты не согласны с решением мэрии и все равно продолжают организовывать акцию.

Дмитрий Настасьев
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