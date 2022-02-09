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На российском мусороперерабатывающем заводе нашли голову человека

В Москве сортировщицы нашли человеческую голову на мусороперерабатывающем заводе

В Москве на конвейерной лента мусороперерабатывающего завода нашли человеческую голову. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, находку обнаружили сортировщицы. Россиянки сразу рассказали об этом охраннику, который и обратился впоследствии в полицию.

Установлено, что человек умер один или два дня назад. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Тульской области назначили проверку из-за обезглавленного тела россиянина. Его нашла собака во время прогулки с хозяйкой. Животное раскопало голову в сугробе. Позже на территории частного домовладения недалеко от сугроба нашли и тело погибшего россиянина.

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Мария Рубникович
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