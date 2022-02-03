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Следователи начали проверку из-за найденной собакой человеческой головы

В Тульской области проводится проверка из-за обезглавленного тела россиянина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Тульской области российские следователи начали доследственную проверку из-за обнаруженного прохожей обезглавленного тела россиянина. Об этом в четверг, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Зинаида Каминская.

По данным следствия, в городе Щекино во время прогулки с хозяйкой собака обнаружила человеческую голову. Страшную находку животное раскопало в сугробе. Позже на территории частного домовладения недалеко от сугроба с головой нашли и тело погибшего россиянина.

«По факту смерти мужчины проводится процессуальная проверка, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причина смерти и личность погибшего», — сказала Каминская.

7 ноября 2021 года сообщалось, что житель Санкт-Петербурга обезглавил 56-летнюю женщину, которая была его соседкой по даче на территории садового некоммерческого товарищества в Приозерском районе.

Владимир Седов
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