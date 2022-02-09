В английском Сидли, пригороде Солфорда, графство Большой Манчестер, женщина увидела пост в соцсети и узнала о существовании старшей сестры, которая долгое время жила всего в 15 минутах от нее. Историю воссоединения сестер публикует Metro.

67-летняя Джин Барроу рассказала, что у ее отца Джима Харриса есть еще одна дочь от первого брака. Сводные сестры ни разу не встречались, и отец не общался с первой дочерью из-за того, что ее мать запрещала ей контактировать с ним. Барроу быстро поняла, что вопросы, связанные с ее сводной сестрой, слишком чувствительны для Харриса, и поэтому закрыла тему. После окончания Второй мировой войны мужчина устроился водителем автобуса. В 2014 году в возрасте 101 года Харрис скончался.

Старшая дочь британца, 77-летняя Джоан Константин всю жизнь искала отца и даже не догадывалась, что у нее есть сестра. В 2020 году женщина все же решилась, с подачи подруги, выложить пост в Facebook в группе Солфорда и написать о том, что ищет отца.

Барроу случайно наткнулась на это объявление и, увидев фото отца, потеряла дар речи. Она призналась, что ей стало очень грустно от того, что Константин никогда не видела его. Британка связалась с сестрой, и они сразу же нашли общий язык — в течение шести месяцев женщины много общались по телефону и лучше узнавали друг друга.

Спустя время родственницы встретились лично и познакомились с семьями друг друга.

«В детстве я всегда считала себя единственным ребенком, но моя сестра жила всего в 15 минутах езды. Я так счастлива, что мне кажется, что я могу лопнуть, это потрясающе, просто потрясающе», — отметила Константин.

Ранее сообщалось, что семья из Китая нашла похищенного сына после 14-летних поисков, но юноша решил остаться с приемными родителями. Отец юноши Сунь Хайян и его мать Пэн Сыин продали все свое имущество, чтобы оплатить поиски.