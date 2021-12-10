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Найденный спустя 14 лет ребенок решил остаться с приемными родителями

Родители нашли похищенного 14 лет назад сына, но он решил остаться с приемной семьей

Кадр: 九派新闻 / YouTube

Семья из Китая нашла похищенного сына после 14-летних поисков, но юноша решил остаться с приемными родителями. Об этом сообщает CNN.

Сунь Чжо, которому сейчас 18 лет, был похищен в городе Шэньчжэнь 14 лет назад, в 2007 году. Тогда ему было четыре года. Родители никогда не теряли надежду найти ребенка и мечтали увидеть его вновь. Отец юноши Сунь Хайян и его мать Пэн Сыин продали все свое имущество, чтобы оплатить поиски. Они предлагали вознаграждение до 31 тысячи долларов (2,2 миллиона рублей) за информацию о его местонахождении.

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Со временем Хайян объехал все близлежащие регионы Китая в поисках сына. Полиции удалось разыскать Суня спустя 14 лет после похищения в восточной провинции Шаньдун. Технология распознавания лиц помогла найти подозреваемого по фамилии У, которого полицейские обвиняют в похищении мальчика. Личность Суня подтвердил тест ДНК.

У задержали. Ему вменяются два эпизода похищения детей, в том числе Суня. Приемные родители Суня освобождены под залог до суда. Сунь заявил СМИ, что останется с приемными родителями, так как они растили его более 10 лет и он не знал ничего о своем настоящем прошлом.

Согласно китайскому законодательству, максимальной мерой наказания за торговлю людьми является смертная казнь. Покупатели в сделках по торговле людьми могут получить тюремный срок до трех лет. По словам экспертов, проблему породила китайская политика одного ребенка, которая в последнее время ослабла. Многие десятилетия те, у кого был второй ребенок, получали серьезные штрафы или вынуждены были прерывать беременность.

По традиции семьи, особенно жители сельской местности, считали мальчиков более перспективными для развития семьи и продолжения рода. Из-за этого появился черный рынок мальчиков, а многие семьи отдавали на удочерение маленьких девочек.

Сколько детей пропадают в Китае ежегодно, неизвестно, хотя, по оценкам экспертов, их число может измеряться тысячами. По данным китайских властей, более восьми тысяч похищенных детей в 2021 году воссоединились с родителям. Многие случаи помогла раскрыть обширная база образцов ДНК и технология распознавания лиц, которые имеются в распоряжении полиции.

Ранее сообщалось, что проживающая в штате Вермонт женщина воссоединилась со своей биологической семьей в Южной Корее спустя 45 лет после того, как родные ее потеряли, писало WCAX. Выяснилось, что она потерялась на оживленном уличном рынке и с момента ее пропажи биологическая семья не оставляла попыток ее найти.

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Алиса Дмитриева
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