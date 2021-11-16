Женщина воссоединилась с биологической семьей спустя 45 лет после пропажи

Проживающая в штате Вермонт Денис МакКарти (Denise McCarty) воссоединилась со своей биологической семьей в Южной Корее спустя 45 лет после того, как родные ее потеряли, сообщает WCAX.

Всю жизнь 47-летняя женщина была уверена в том, что была брошена в детстве. Однако выяснилось, что она потерялась на оживленном уличном рынке, и с момента ее пропажи биологическая семья не бросала попыток ее найти. Маленькой девочкой она попала в приют, после чего ее удочерила семья из США.

Во время посещения Южной Кореи в 2016 году она сдала ДНК-тест, благодаря которому год назад она смогла восстановить контакт со своей биологической семьей: женщина провела видеоконференцию с родственниками, среди которых оказались мать, сестра-близнец и старший брат. 17 сентября этого года она прилетела к ним в страну, чтобы лично встретиться с родными.

Во время своего 12-дневного визита воссоединившаяся семья побывала на рынке, где МакКарти когда-то потерялась. Также она познакомилась со своими тетями и дядями, двоюродными братьями, племянницами и племянниками, а также родственниками супругов.

«Это было действительно символично, когда мы держались за руки с моей сестрой-близнецом и моей мамой, потому что, опять же, именно здесь мы потерялись, и я чувствовала, что это дало моей маме некоторое спокойствие», — рассказала женщина.

Ранее стало известно, что герой британского шоу Long Lost Family (аналог российской «Жди меня») Леон Партон нашел потерянную семью через 40 лет после того, как его усыновили приемные родители. Обнаружить братьев и сестер мужчине помогла старая газета. Когда ему было 11 лет, приемная мать показала ему вырезку из газеты, которую она хранила с младенчества Партона. Благодаря ей редакторам программы и удалось найти родственников Партона.