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Застрявший в расщелине горы турист прождал спасения без еды и воды два дня

Турист из Индии застрял в расщелине горы и ждал освобождения 45 часов

Фото: @DefencePROTvm

В Индии молодой мужчина, упавший в расщелину горы, был спасен спустя почти два дня — турист ждал освобождения без еды и воды 45 часов. Об этом пишет Sputnik.

23-летний местный турист Бабу вместе с друзьями отправился в небольшой поход на гору Курумбачи в индийском штате Керала. На спуске мужчина поскользнулся и застрял в небольшом углублении в крутой расщелине скалы. Товарищи попытались вытащить молодого человека, однако их попытки не увенчались успехом.

Отряд спасателей, прибывший на место происшествия, также попытался освободить мужчину, но потерпел неудачу. Позже к операции присоединились силы национальной армии: отмечалось, что одному из офицеров удалось привязать себя к туристу — мужчин вместе вытащили из расщелины на вершину. Спасение индийца длилось около 45 часов.

Ранее в декабре 2021 года турист из Израиля упал с 10-метровой высоты на леднике Охо-дель-Альбино в Аргентине и сломал таз. Не имея возможности двигаться, он записал для родных прощальное видео в Instagram — пост увидели местные спасатели и спасли молодого человека.

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Дарья Рыбак
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