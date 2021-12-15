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Турист на грани смерти записал прощальное видео в Instagram и был спасен

Упавший с ледника в Аргентине израильтянин ждал помощи спасателей 24 часа

Кадр: The Sun

Турист из Израиля, упавший с 10-метровой высоты на леднике Охо-дель-Альбино в Аргентине, записал прощальное видео для своих родных и был спасен. Об этом пишет The Sun.

23-летний израильский путешественник Эйтан Шакед (Eitan Shaked) отправился в одиночный поход на ледник Охо-дель-Альбино, который находится недалеко от города Ушуая на юге Аргентины. Молодой человек упал в расщелину с 10-метровой высоты и сломал таз и руку. Мужчина не мог двигаться, также у него не было с собой еды и воды. Находясь на грани смерти, он решил записать прощальное видео для Instagram, в котором вкратце рассказал подробности случившегося и попросил связаться с его матерью.

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Когда путешественнику удалось передать сообщение по мобильной связи, пост увидели местные спасатели, которые подняли тревогу и направились на поиски молодого человека. Его обнаружили спустя 24 часа — несмотря на переохлаждение и истощение, израильтянину удалось дождаться помощи. После Шакеда доставили на вертолете в больницу в Ушуайе.

«Я не горжусь тем, что со мной произошло, но я рад, что так все закончилось. Заботьтесь о себе и будьте ответственны. Совет всем авантюристам: летите в свое путешествие, но постарайтесь не "улететь"», — написал позже Шакед в социальных сетях.

Ранее в декабре россиянин отправился в Дагестан, застрял в горах и выжил благодаря собственной смекалке. Чтобы привлечь внимание спасателей, турист забрался на возвышенность и поджег зажигалкой запасные носки.

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Дарья Рыбак
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